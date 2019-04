Breuk tussen Willem II en Aras Özbiliz nadat spits weigerde in te vallen

Willem II en Aras Özbiliz gaan per direct uit elkaar. De speler die wordt gehuurd van Besiktas, gaat terug naar de Turkse club. Özbiliz werd door trainer Adrie Koster eerder disciplinair geschorst omdat hij eind maart weigerde tegen Fortuna Sittard in te vallen.

De twee partijen zijn deze week om de tafel gaan zitten. In dat overleg is besloten dat het voor beide partijen beter is dat de wegen scheiden, meldt de club.

De Turkse speler kwam zeventien keer in actie voor de Tilburgse club en scoorde daarin tweemaal.

