Nog geen jaar open, maar nu al sluit Jamie Oliver's Pizzeria in Tilburg de deuren

Jamie Oliver's Pizzeria aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg heeft de deuren gesloten. Het restaurant trok te weinig bezoekers en is daarom sinds afgelopen woensdag dicht. "Dit is heel erg zonde", laat mede-eigenaar Willem Tieleman weten.

Het pizzarestaurant, vernoemd naar de bekende Britse tv-kok, heeft het nog geen jaar volgehouden. Eind april 2018 ging het open en nu moet het dus alweer dicht. "Dat is toch wel een emotionele gebeurtenis", zegt Tieleman. "Vooropgesteld dat het voor het personeel het ergst is."

Te weinig Tilburgers hadden dus trek in een pizza van Jamie Oliver. Maar het was volgens Tieleman niet zo dat er in het begin nog wel veel bezoekers kwamen, maar dat dat aantal de laatste maanden terugliep. "Nee, we zijn geëindigd qua bezoekersaantallen waar we ook mee begonnen."

Ook Arnhem dicht

En dat is dus te weinig om het Tilburgse restaurant open te houden. Ook de vestiging van Jamie Oliver's Italian in Arnhem gaat dicht. De twee Jamie's Italian-restaurants in Den Haag en Rotterdam lopen wel goed en blijven dus wel gewoon open, zegt hij.

Medewerkers krijgen nog wel hun salaris. "Waar ze voor gewerkt hebben, daar worden ze nog voor betaald", zegt de eigenaar.