Zeven partijen praten verder over nieuw provinciebestuur in Brabant

VVD, Forum voor Democratie, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant gaan verder praten over het vormen van een coalitie in Brabant. Dit laat informateur Helmi Huijbregts donderdagmiddag weten.

“We hebben de verkiezingsuitslag geanalyseerd en de partijen hebben mij voor hen belangrijke thema’s voor een nieuw bestuursakkoord meegegeven. Met een aantal partijen wil ik nu meer scherpte en inzicht krijgen in een aantal inhoudelijke thema’s die in de gesprekken aan de orde zijn gekomen”, laat Huijbregts-Schiedon weten in een persbericht.

In totaal zitten er twaalf partijen in de Provinciale Staten van Brabant. Zeven partijen zijn nu dus uitgenodigd voor verdere gesprekken. Ze gaan het vooral hebben over belangrijke uitdagingen die de provincie staan te wachten. De informateur benadrukt dat ze hiermee niet vooruitloopt op haar definitieve advies. Dat hoopt ze wel op korte termijn te geven.

'Nog geen keus of voorkeur'

Opvallend is dat er niet met de vorige coalitiepartijen D66 en SP wordt gesproken. In een gesprek ontkracht informateur Helmi Huijbregts-Schiedon het officiële persbericht, waaruit dus blijkt dat ze met zeven andere partijen om tafel gaat. "Ik praat nog met alle partijen. Er is nog geen keus, er is nog geen lijn en er is nog geen voorkeur", zegt ze.

"We vinden het een goede zaak om iedere week te communiceren wat er gebeurt. Ik had ook kunnen melden dat ik morgen om tien uur een kopje koffie pak. Maar jullie willen nu eenmaal wat meer weten. Ik praat zaterdag met die zeven partijen, maar dat wil verder nog niks zeggen."

Belangenverenigingen

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen krijgen ook de kans om hun wensen en aandachtspunten duidelijk te maken. Zij kunnen maandag 15 april hun zegje doen tijdens een bijeenkomst.