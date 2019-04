Brabantse kinderdagverblijven weigeren niet-gevaccineerde kinderen

Veel kinderdagverblijven in Brabant zitten er mee in hun maag: ouders die hun kinderen niet laten inenten, en de angst van andere ouders voor besmettelijke ziektes als de mazelen. Het percentage kinderen dat niet gevaccineerd is, stijgt al jaren in onze provincie, omdat steeds meer ouders bang zijn voor de vermeende bijwerking van een inenting.

Een rondgang van Omroep Brabant leert dat veel kinderdagverblijven met de kwestie in de maag zitten. Veel van hen laten weten bij inschrijving aan ouders te vragen of hun kind is ingeënt, en als dit niet het geval is 'het gesprek aan te gaan'.

Weigeren mag niet, gebeurt wel

Een niet-ingeënt kind weigeren mag in zo'n geval dus niet, maar ook dat gebeurt. Meerdere kinderdagverblijven verspreid over de hele provincie laten weten kinderen te weigeren als de ouders aangeven principieel tegen inenten te zijn. In totaal gaat het om meer dan tien kinderdagverblijven. Grote en kleine, zelfstandige en bij grotere organisaties aangesloten kinderdagverblijven.

"We weigeren deze kinderen voor de veiligheid van andere kinderen", zegt een van hen. Vaak is dit besluit genomen in samenspraak met de oudercommissie. Eén opvang laat weten daadwerkelijk wel eens een kind geweigerd te hebben.

Vaccinatiegraad te laag in Brabant

Hoe lager het aantal gevaccineerde kinderen, hoe groter de kans dat besmettelijke ziektes als de mazelen, bof of rodehond de kop opsteken. Bij een kinderdagverblijf in Den Haag bleken deze week vier kinderen besmet te zijn met de mazelen. Dat roept ook vragen op over de veiligheid van kinderen in andere kinderdagverblijven.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een vaccinatiegraad van 95 procent nodig om de mazelen uit te bannen. Deze wordt in onze provincie op veel plekken niet meer gehaald, zoals te zien is op onderstaand kaartje. In 2009 scoorde vrijwel de hele provincie nog boven de 95 procent (aangegeven met de kleur groen).

Overleg met de GGD

De kinderdagverblijven die we spraken zijn vrij open over hun besluit. Een kinderopvang uit Rijen heeft haar beleid nog niet zo lang geleden aangepast: "Dit ging bij ons spelen toen zich een ouder meldde die haar kind niet vaccineerde om medische redenen, dat kind hebben we uiteindelijk geweigerd."

Volgens de opvang gebeurde dit na overleg met de GGD. "Ze zeiden: je mag niet weigeren, maar je mag je wel je eigen beleid schrijven. Toen hebben we in het beleid gezet dat alle kinderen ingeënt moeten zijn." De moeder had hier volgens de kinderopvang alle begrip voor.

De GGD laat aan Omroep Brabant weten dat ze kinderdagverblijven nooit adviseert of zij kinderen die niet gevaccineerd zijn wel of niet mogen weigeren. Ze volgen de lijn die het Ministerie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanhoudt. Op dit moment buigt een commissie zich over het vraagstuk.

'Kijk maar naar Arjen Lubach'

Dat het onderwerp ondertussen gevoelig ligt en de meningen verdeeld zijn, wordt wel duidelijk op social media. Een arts uit Den Bosch raadde een ouder die bedenkingen had over het nut van vaccineren, aan een aflevering van Arjen Lubach over dit onderwerp te bekijken. Dit tot woede van de moeder en diverse andere leden van een 'anti vaccinatie'-groep op Facebook:

Wetswijziging

Het is de vraag hoe lang het weigeren van deze kinderen nog verboden is. D66 wil dat het kabinet haast maakt met een wetsvoorstel, waardoor de kinderopvang niet-gevaccineerde kinderen mag weigeren als ze dat willen. De kwestie speelt al sinds 2015 en kan op veel steun in politiek Den Haag rekenen, maar de nieuwe wet is er nog steeds niet door.

Veel kinderdagverblijven kunnen niet wachten op de nieuwe regels. "We mogen nog geen kinderen weigeren, maar zodra dit wel mogelijk is gaan we het zeker doen", is een vaak terugkerende reactie.