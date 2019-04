Onze 5 weekendtips: nestjes maken voor beginners en ronkende hot rods

Hop On Hop Off Festival in Breda (vrijdag, zaterdag en zondag)

Zie je dat eten en die pot bier wel zitten? Voeg je dan bij de andere genieters op het Hop On Hop Off Festival bij de Kunstijsbaan Breda (Terheijdenseweg 506.) Vrijdag begint het festival vol speciaalbier en foodtruck-eten om 16.00 uur. Zaterdag en zondag kan je al vanaf 13.00 uur terecht voor de meer dan 300 speciaalbieren en dertig foodtrucks. Neem de kinderen mee! Ze kunnen op het festival kleuren, knutselen, schminken en springen op het springkussen.

Een instapkaart kost 15 euro. Daarvoor krijg je een proefglas, een festivalboekje en drie muntjes. Er zijn vooraf ook meer muntjes te kopen Dan kan je van het ene biertje naar het andere hoppen. Het heet niet alleen daarom Hop On Hop Off. Er rijden iedere tien minuten bussen tussen de kunstijsbaan en station Breda. Met de fiets komen, is misschien ook wel een goed idee. Er is een speciale stalling. Kom je toch met de auto dan is er voldoende parkeergelegenheid. Voor de BOB is er een speciale bar ingericht.

Natuurwandeling Lentekriebels in Sint-Michielsgestel (zaterdag)

In de lente wordt er ook heel wat af gependeld in de natuur. Vogels vliegen af en aan om hun nestjes op orde te brengen. Hoe vogels precies te werk gaan en wat ze voor hun nestjes gebruiken? Daar weten ze bij Jeugd-Natuurgroep-Gestel alles vanaf. Tijdens de maandelijkse natuurwandeling vertellen ze er alles over.

De wandeling start zaterdag om 14.00 uur vanaf het gebouw van Brabants Landschap aan de Haanwijk 4 in Sint-Michielsgestel. In twee uur tijd kom je alles te weten over nestjes en over dieren in de lente. Meelopen kost voor niet-leden 2 euro. Leden betalen een tientje per jaar en mogen dan gratis meedoen.

Eieren van de grote lijster. (Foto: Odette Keppel)

The Flatlands Motorama in Rosmalen (zaterdag en zondag)

Dit weekend kunnen autoliefhebbers hun hart ophalen in het Autotron (Graafsebaan 133)in Rosmalen. Oververhitte knalpijpen, felgekleurde oldtimers en pinstriping art. Het is er allemaal tijdens The Flatlands Motorama Hot Rod & Airbrush Show .Je kan klassieke hot rods spotten en je vergapen op de Airbrushbeurs.

Een kaartje kost een tientje. Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar binnen. Op beide dagen gaan de poorten om 10.00 uur open en heb je zeven uur de tijd om langs de wagens te lopen en meer te leren van de airbrush-artiesten. Nagenieten van The Flatlands Motorama Hot Rod & Airbrush Show kan maandag bij Omroep Brabant op televisie. Vanaf 18.12 uur komt de show ieder uur voorbij in Zinderend Zuiden.

Kom in de Kas in Brabant (zaterdag en zondag)

Groentetelers en bloemen- en plantenkwekers zetten dit weekend tijden Kom in de Kas de deur van hun kassen open. Figuurlijk dan. Van Helenaveen tot Breda en van Uden tot Dongen. Op tientallen plekken in Brabant kan je meer leren over het kweken van planten, waar de producten naartoe gaan en allerlei ontwikkelingen waar de kwekers hard aan werken.

Zo kan je op zondag bij Kersenkwekerij De Lieshof (Liesstraat 97) in Breda alles leren over onderzoek naar de kers, zoals over kersenallergie. De kwekerij is van 11.00 tot 16.00 uur open. Voor deze kas geldt, net zoals voor alle andere kassen: kom zoveel op de fiets naar Kom in de Kas.

80 van 1 Altena in Almkerk en omgeving (vrijdag en zaterdag)

De echte bikkels van het weekend zijn in Almkerk en omgeving te vinden. Ze lopen de Kennedymars (80 kilomtere, dus!) door de 21 dorpskernen van de nieuwe gemeente Altena. De deelnemers starten vrijdagavond om 22.00 uur vanaf de Sportlaan in Almkerk. Onder de naam 80 van 1 Altena lopen ze allemaal 80 kilometer op hun eigen tempo.

Inschrijven kan niet meer maar je kan de wandelaars natuurlijk wel tijdens de route een hart onder de riem steken. Een paar vriendelijke gezichten en aanmoedigende woorden kunnen de lopers wel gebruiken. Onder de supporters zijn ook een cameraman en een verslaggever van Omroep Brabant. Ze maken opnames voor het programma van Zinderend Zuiden. De reportage zie je maandag vanaf 18.12 uur op televisie bij Omroep Brabant.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Omroep Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!