Amateur-musicalsterren van BOV in Bergen op Zoom hopen op kippenvel en ontroering bij 'Aïda'

Daags voor de première ademt iedere ruimte in theater De Maagd musical. Letterlijk overal is bedrijvigheid. Alle kleedkamers zijn bezet. In de gangen backstage fatsoeneren vrijwilligers de kapsels en kleding van de vele acteurs en actrices. Soms moet je bukken om een spuitbus te ontwijken.

Familiegevoel

De sfeer is saamhorig en aanstekelijk. Familiegevoel. Nu ik de voorstellingen van de BOV een paar jaar volg, komen sommige namen me bekend voor. Jos Groffen, twee jaar geleden nog vogelverschrikker in The Wiz, is nu de Nubische slaaf Mereb.

En Albert-Jan Verhees, vorig jaar nog één van de Producers, speelt nu Radames. Hij wordt verliefd op Aïda. Het was een rol die hij altijd al wilde spelen: "Het was de tweede musical die ik ooit zag. Ik vond 'm echt fantastisch. De muziek en het verhaal: prachtig. Ik heb de CD grijs gedraaid."

Albert-Jan Verhees is Radames

Zakdoekjes

Verhees heeft hoge verwachtingen van de voorstelling: "Ik hoop op kippenvel en ontroering. Ik hoop dat de zakdoekjes tevoorschijn gaan komen."

Roosje Hendrickx heeft de hoofdrol te pakken, zij is Aïda. Een paar jaar geleden waren ook alle ogen op haar gericht, toen speelde ze Patty in Petticoat. Maar daarna volgden jaren in de luwte: ensemblerollen in The Wiz en The Producers. "Niet erg hoor, na zo'n grote rol wil ik echt wel weer wat jaar in de luwte." Maar toen bekend werd dat zij Aïda mocht spelen, was ze ontroerd: "Tuurlijk, je werkt er heel hard voor en we hebben allemaal auditie gedaan. Ik wilde het heel graag."

Roosje Hendrickx is Aïda

Ook Hendrickx hoopt vooral dat mensen geraakt worden. "Omdat het zo'n mooi verhaal is, zulke mooie muziek. Het is eigenlijk een eenvoudig verhaal. Het gaat over een verboden liefde. En aan het einde voel je wel goed dat het een drama is."

17 man orkest

Zoals gezegd het theater puilt uit bij deze voorstelling. Voor het orkest was achter het toneel geen plek. En de plekken voor de orkestbak? Daar zit nu publiek: de zaal is tot de laatste plaats uitverkocht. En dus is Pieter-Jan van den Berg met zijn 17-koppig orkest uitgeweken naar de derde verdieping van het theater. Daar heeft hij met een beeldverbinding contact met het toneel. De muziek van Aïda is geschreven door Elton John. "Het is poppy", zegt Van den Berg. "We hebben drie man op keyboards die allerlei geluiden kunnen produceren. Iets totaal anders dan voorgaande jaren."

Volop spektakel in Aïda, de nieuwe voorstelling van de BOV uit Bergen op Zoom.

Regisseur is wederom Diemer van Wijk. Hij kijkt met spanning uit naar de première. "De zaal is nu nog leeg en morgen zit ie bomvol. Ik hoop dat ze meegenomen worden. We gaan ze een liefdevol avondje uit bezorgen."

Aïda van de BOV is van vrijdag 5 tot en met zondag 14 april te zien in theater De Maagd in Bergen op Zoom. Er zijn nog maar een paar kaarten te krijgen.