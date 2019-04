Michael van Gerwen door verkoudheid en gebrek aan concentratie blij met punt in Premier League

Michael van Gerwen won donderdagavond niet in de Premier League, maar daar zat de nummer één van de wereld niet echt mee. Dat hij na een grote achterstand nog gelijkspeelde tegen Gerwyn Price vond hij leuk. Gek dat hij niet won was het ook niet, een verkoudheid en een gebrek aan concentratie lagen aan de basis van een mindere prestatie.

Nog nooit won Price van Van Gerwen. Donderdag leek het er dan eindelijk van te komen. Toen Van Gerwen toch nog de 7-7 op het bord wist te zetten, liet hij dat ook wel even blijken aan zijn tegenstander. Eigenlijk stond hij Price gewoon uit te lachen. "Ja, dat klopt. Hij baalde gruwelijk. Leuk dit. Een lekker momentje", zei Van Gerwen tegenover RTL7. "Ik heb al zo vaak van hem gewonnen, ik dacht ook nu dat hij nog wel een steekje zou laten vallen. Dat deed hij in de laatste leg. Leuk!"

Concentratie

"Ik was niet op en top serieus", zei Van Gerwen eerlijk. "Ik heb vooral in het begin van de wedstrijd veel te veel laten liggen. Ik was niet geconcentreerd genoeg. Hij probeerde iedere truc toe te passen, maar ik doe vooral mezelf tekort. Maar ik was niet goed genoeg geconcentreerd, daar ben ik heel eerlijk in. Dat ik dan toch nog een punt pak, met een kleine verkoudheid erbij, is niet verkeerd."

Price kreeg twee pijlen om de wedstrijd uit te gooien. "Als je dat dan niet doet, kun je alleen jezelf voor je kop slaan." Dat doet Van Gerwen zelf ook. Vanaf 140 liet hij 4 over. Dat was nog niet het probleem. "Ik denk dat veel spelers daar voor tekenen. Maar met drie pijlen gooi ik vervolgens dubbel twee niet uit. Die moet ik gewoon raken. De laatste dart sloeg echt nergens op. Ik had 6-6 moeten maken en dan mag ik zelf beginnen. Dan ziet alles er heel anders uit. Ik heb ook veel pijlen op dubbels gemist. Dat kan gebeuren, ik til er niet zo zwaar aan."

