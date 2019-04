Gratis speakers én koffie, daar willen de eerste Coolblue XXL-klanten best twee uur voor in de rij

Een blauw lint, een enorme heggeschaar, ballonnen, een confettikanon, een DJ én een applausje vanuit de wachtrij: met een minifeestje in de frisse buitenlucht werd de opening van het eerste Brabantse XXL-filiaal gevierd. De eerste wachtenden in de rij stonden toen al twee uur voor de winkel. Nou ja stonden, zittend op de koude stenen werd op het gemakje een - ook gratis- bakje warme koffie naar binnen geslurpt.



Om hysterische duw- en trek-taferelen te voorkomen, deelde medewerkers van de winkel buiten aan de wachtenden in de rij al bonnetjes uit waarmee de gratis speakertjes konden worden opgehaald. Onder de voet gelopen werd dus niemand. Wie slaakte dan die ijselijke gil net voor de deuren opengingen? Een meisje vooraan in de rij dat een piepklein beetje schrok van het confettikanon, zie filmpje.

Eén van de eerste bezoekers is een 'buurman' van de winkel: "Ze zijn al heel lang bezig en ik was benieuwd naar het eindresultaat. Ik ben blij dat er weer wat in het pand zit en het is mooi geworden." Die mening wordt gedeeld: "Ze hebben echt hun best gedaan om het mooi aan te kleden. Ze hebben bijvoorbeeld een speciale woonkamer ingericht waar je goed kan horen hoe het geluid van je speakers straks klinkt."