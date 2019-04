Sportpresentatrice Hélène Hendriks staat aan de top: 'Maar heb het niet makkelijk gehad'

Ja, Hélène Hendriks kennen ze natuurlijk wel bij cafetaria Woodpecker in Bavel. De blonde presentatrice van FOX en Veronica woont nog niet zo lang in het West-Brabantse dorp, maar dat is bij de mensen daar niet onopgemerkt gebleven.

Lange tijd was Hendriks -door haar werk voor TV&CO, NAC TV en Omroep Brabant, alleen een regionale bekendheid. Die tijd is al lang voorbij, de blondine blinkt sinds 2015 namelijk wekelijks uit op de landelijke televisie en mag zich met recht een 'celebrity' noemen.

'Ik heb het niet makkelijk gehad'

Niet dat ze er naar handelt, want ze is de nuchterheid zelve. Eigenlijk is Hélène Hendriks nog altijd de vrolijke, talentvolle hockeymeid van Push uit Breda. "Ik zou wel graag terug willen naar die tijd, want het was heel leuk. Zelf sporten is altijd het leukste."

Hélène kon aardig hockeyen maar kwam in de sportjournalistiek terecht. Nu staat ze aan de top, maar dat ging als vrouw niet zonder slag of stoot. "Ik heb er heel hard voor moeten werken", zegt Hendriks, die de grap snapt als gevraagd wordt hoe het is om een 'lekker wijf' te zijn.. "Vechten is misschien niet het goede woord, maar ik heb het niet makkelijk gehad."

Bekijk de video en lees verder.

'De spelers van NAC hebben er weer geloof in'

De in Breda geboren Hendriks heeft voor voetbalclub NAC een speciaal plekje in haar hart. Ze wordt enthousiast als de 2-1 overwinning van afgelopen woensdag op Excelsior ter sprake komt. "Kijk, als ze deze niet hadden gewonnen, was het klaar geweest", zegt de presentatrice. "Ze hebben de laatste strohalm gepakt en nu wordt het wel weer spannend. Ik had het niet verwacht, maar ik zie dat de spelers er weer geloof in hebben."

'Heel tof dat Willem II het goed doet'

Hélène Hendriks komt graag bij NAC, maar ook bij aartsrivaal Willem II. in Tilburg gaat het stukken beter, de ploeg staat in de bekerfinale en draait in de competitie mee om Europees voetbal. "Ik vind dat hartstikke leuk voor ze. Het is niet per definitie zo dat als je NAC een warm hart toedraagt, dat je niet voor Willem II bent. Ik snap de 'diehard-supporters', maar ik heb dat zelf niet. Ik vind het heel tof dat ze het zo goed doen en mooi ook voor Adrie Koster, de trainer."

Hendriks denkt overigens wel dat Willem II de beker niet gaat winnen, dat is te hoog gegrepen tegen Ajax. "Dat gaat het niet worden", zegt de blondine uit Bavel. "Ik heb Ajax veel gedaan en als die in vorm zijn spelen ze het beste voetbal van Nederland."

Geen kampioenschap voor PSV

Om diezelfde reden denkt Hélène Hendriks dan ook dat PSV de titel aan de Amsterdammers moet laten. "Ik vind het lastig hoor, want PSV heeft alles zelf nog in de hand. Daar is niet de druk van de Champions League en de beker. Ik denk dat Ajax uiteindelijk aan het langste eind trekt."