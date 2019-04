Man stoort zich aan parkeergedrag vrouw en sleurt haar uit de auto in Steenbergen

Het parkeerprobleem ontstond rond vijf uur. De vrouw zette haar auto volgens de man blijkbaar niet op de juiste manier weg toen ze even naar een winkel wilde gaan. Hij trok vervolgens de 20-jarige automobiliste uit de auto en greep haar bij de keel.

Foutparkeerders

De politie heeft de verdachte voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Daarna is hij weer vrijgelaten. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Volgens de politie ergert de verdachte zich al langer aan foutparkeerders in de straat. De politie is een onderzoek begonnen.