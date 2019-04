Marina in shock nadat indringer dochter mishandelt: ‘Ergste moment in mijn leven’

Met trillende handen zit Marina in haar woonkamer. “Hij had alles mee mogen nemen. Dat maakt me niet uit. Dat hij mijn dochter zo heeft aangevallen, is niet te bevatten”, vertelt ze met tranen in haar ogen.

Donderdagavond rond kwart over tien drong de man het huis aan de Velgert binnen. Hij klom over de muur en sprong de tuin in. Dochter Evi was alleen thuis. Haar ouders zouden zo komen, net als een groep vrienden van de fanfare. Daarom had ze de achterdeur alvast van het slot gedaan. Dat bleek later een enorme fout.

Marina vertelt hoe de man binnen kon komen. (Bekijk de video en lees verder)

Tien klappen

De man kwam binnen en maakte eerst de kooi van de hond open. “Evi heeft daarna heel hard gegild. Daarom heeft hij haar waarschijnlijk geslagen”, denkt Marina. “Hij sloeg haar meer dan tien keer.”

LEES OOK: Man dringt verschillende huizen binnen en valt mensen aan

Evi vluchtte naar de badkamer en sloot zichzelf op. Daar heeft ze de buren en een nicht gebeld. Die hebben vervolgens de politie ingeschakeld. “Dat was haar redding”, weet Marina.

‘Machteloos’

Haar ouders waren inmiddels ook op de hoogte gesteld en gingen razendsnel naar huis. Ze konden niet meteen naar binnen, omdat nog onduidelijk was of de man nog in het huis was. “Dan voel je je zo machteloos. Dat is het ergste moment uit mijn leven.” Later bleek de man al weg te zijn.

De verdachte is dezelfde avond nog aangehouden. Evi heeft nog altijd een enorme bult op haar voorhoofd. Ook is ze lichtgewond aan haar pols. Ze kan voorlopig niet naar school. Het gezin krijgt slachtofferhulp. “We gaan er gewoon weer bovenop komen”, vertelt Marina zelfverzekerd.

De man drong meerdere huizen in de buurt binnen. Hij zit nog vast. De politie kan nog niet zeggen om hoeveel woningen of slachtoffers het gaat. Ook is nog onduidelijk waarom de man dit alles deed.





De ouders van Evi.

De dakgoot is beschadigd op de plek waar de man binnenkwam.