Geldrop-Mierlo heeft nieuwe, waarnemend burgemeester: Désirée Schmalschläger

Désirée Schmalschläger gaat aan de slag als waarnemend burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo. Zij begint maandag en neemt de plaats in van Berry Link die 11 maart terugtrad als burgemeester. Er was ophef ontstaan over een mogelijke liefdesaffaire tussen Link en een ambtelijk medewerkster.

Mevrouw Schmalschläger was van 2013 tot eind vorig jaar burgemeester van Nuth. Deze Zuid-Limburgse gemeente ging toen op in de nieuwe fusiegemeente Onderbanken. Eerder was Schmalschläger fractievoorzitter van de gecombineerde fractie GroenLinks/PvdA in de gemeente De Bilt en wethouder en locoburgemeester in de gemeente Heiloo.

Ze is door commissaris van de Koning Wim van de Donk benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo. Dit is gebeurd na overleg met de gemeenteraad. De opvolgster van Link blijft het ambtsketen dragen totdat de Kroon voor deze gemeente een nieuwe burgemeester heeft aangesteld. Mevrouw Schmalslchläger zal maandag al haar eerste raadsvergadering in Geldrop-Mierlo leiden.