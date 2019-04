Justitie spekt kas met 132.000 euro aan boetes voor bellende bestuurders

Maar liefst 550 bestuurders zijn afgelopen week door de politie beboet omdat ze hun smartphone gebruikten tijdens het rijden. De politie controleerde vijf dagen lang vanuit een touringcar automobilisten op smartphonegebruik. En dat was blijkbaar nodig: in totaal hebben agenten voor 132.000 euro aan boetes uitgedeeld.

De politie is de proef gestart omdat smartphonegebruik in de auto niet alleen een van de grootste ergernissen in het verkeer is, maar ook omdat het heel erg gevaarlijk is. Het aantal verkeersdoden en ongelukken in het verkeer nam hierdoor namelijk de afgelopen jaren toe.

Touringcar

De politie besloot de proef uit te voeren vanuit een touringcar. In een touringcar zit je namelijk hoog en kun je goed bij andere auto’s naar binnen kijken. Bovendien kunnen op die manier ook vrachtwagenchauffeurs worden gecontroleerd.

De bus werd gevolgd door twaalf onopvallende volgauto’s en twee motoren, zodat de overtreders zo snel mogelijk aan de kant konden worden gezet. In totaal waren zo’n 35 politieagenten betrokken bij de controle.

Volgende week West-Brabant aan de beurt

De touringcar rijdt verspreid over de controleweken door heel Brabant en Zeeland. Vrijdag was de laatste dag dat de touringcar rondreed in Oost-Brabant. Ook deze vijfde dag werden ruim honderd bestuurders beboet. Volgende week ligt de focus op West-Brabant en Zeeland.

Alleen al in Oost-Brabant deelde de politie voor 132.000 euro aan boetes uit voor smartphonegebruik tijdens het rijden. De boete voor smartphonegebruik in de auto kost namelijk 240 euro. Als de politie volgende week in West-Brabant evenveel bestuurders beboet, staat het bedrag in totaal al op 264.000 euro.

Hardleers

Christophe van der Maat, gedeputeerde van de provincie, uit zijn zorgen over het aantal weggebruikers dat afgelopen week is betrapt: “Wij kunnen als overheden nog zo stevig investeren in veilige infrastructuur, gedragscampagnes en verkeerseducatie. Maar deze resultaten maken duidelijk dat mensen hardleers zijn en het blijkbaar toch noodzakelijk is dat de politie controleert.”

De politie wilde met de controle ook bewustwording creëren bij de weggebruikers van het gevaar voor jezelf en de medeweggebruikers. Daarom kregen de bestuurders niet alleen een boete, maar ook uitleg over het gevaar dat het gebruik van de smartphone achter het stuur met zich meebrengt.

Ook boetes voor andere overtredingen

Tijdens de controledagen richtte de politie zich voornamelijk op smartphonegebruik, maar ook op andere verkeersovertredingen. Zo hebben ze ook boetes uitgedeeld voor snelheidsovertredingen, inhaalovertredingen, het niet tonen van het rijbewijs, en onnodig links rijden.

Daarnaast werd een rijbewijs in beslag genomen omdat iemand onvoldoende rijvaardigheid toonde, hield de politie twee personen aan voor openstaand vonnis en bleken twee auto’s niet te zijn verzekerd.