NAC-huurlingen bij Helmond Sport hebben rampseizoen: 'Dubbele pijn'

In totaal lopen er vijf NAC-spelers op huurbasis rond bij Helmond Sport. Bodi Brusselers was door een blessure afwezig en Richelor Sprangers bleeft negentig minuten op de bank. Bart Meijers, Jordan van der Gaag en invaller Diego Snepvangers kregen wel speeltijd tegen Jong Ajax. De Amsterdammers waren met 1-3 te sterk, dat betekende nederlaag 21 van het seizoen.

Een vervelend seizoen voor de verhuurde spelers. Helmond Sport staat negentiende en heeft alleen Jong FC Utrecht nog onder zich. Tegelijkertijd staat NAC laatste in de eredivisie. "Dat het in Breda niet goed gaat doet me pijn. Ik heb daar vele jaren gespeeld, met de jeugd erbij. Hier gaat het ook slecht, dat is dubbele pijn. Als het hier beter zou gaan, was het jaar misschien nog ok. Nu is er gewoon dubbele pijn”, zegt verdediger Bart Meijers.

Tekst gaat verder onder de video.

Van der Gaag had in het begin van het seizoen twee korte invalbeurten in de eredivisie bij NAC. Hij is de club op de voet blijven volgen dit seizoen. "Ook omdat mijn vader daar trainer was natuurlijk. Maar nu hij weg is volg ik het nog steeds. Ik hoop dat ze nog wat punten kunnen pakken dit jaar en dat ze in de eredivisie blijven."

Twee kanten

Diego Snepvangers maakte als invaller de enige Helmond Sport-treffer. Fijn voor de aanvaller, die na twee volledige wedstrijden op de bank eindelijk weer wat minuten mocht maken. Ook met het oog op volgend seizoen. Dan hoopt hij voor NAC te spelen. En dan wel in de eredivisie, ondanks dat de kans op speelminuten groter is op het moment dat NAC degradeert.



"Ze staan natuurlijk op het randje, wel of niet degraderen. Dat is ook belangrijk voor mij, ik heb nog een contract volgend jaar. Meer speeltijd na degradatie? Ik ben een kind van de club, ik wil gewoon dat ze erin blijven", aldus Snepvangers.

Meer speeltijd na degradatie? Ik ben een kind van de club, ik wil gewoon dat ze erin blijven - Diego Snepvangers

'Voor de supporters'

Met nog vijf wedstrijden te spelen is Helmond Sport eigenlijk wel klaar met het seizoen. De nummer negentien moet alleen nog uitkijken dat Jong FC Utrecht er op een dag nog voorbij schiet, want dan eindigt het seizoen voor Helmond Sport als hekkensluiter. Het verschil is nu drie punten. "Dat speelt zeker ook mee. Laatste worden is niet al te leuk. We gaan er voor. Tegen Jong FC Utrecht zeker, maar ook in de andere wedstrijden”, geeft Van der Gaag aan.

"Ik kijk niet veel naar de stand, ik weet wel in welke situatie we zitten”, zegt Meijers eerlijk. “We spelen in ieder geval ook nog voor de eer. Dat is zeer belangrijk, daar moeten we voor vechten. Ook uit respect voor de club zelf. Helmond Sport is een fantastisch mooie club, we moeten de eer hoog houden.”

Snepvangers hoopt in het slot van de competitie weer een basisplaats af te dwingen. En dan wil hij bijdragen aan mooie resultaten, voor de supporters. "Zeker. Ik zie supporters die er week in, week uit zijn. Die zien ons veel verliezen. Dat is pijnlijk, maar ze staan er wel elke week. Ik wil ze bedanken met goed spel."

LEES OOK: FC Den Bosch verspeelt zege op Sparta in slotseconden; nieuwe nederlaag voor Helmond Sport