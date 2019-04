Personeel Bijenkorf Eindhoven voert actie voor meer salaris, 'met onze inzet verdienen we meer loon'

De medewerkers van de Bijenkorf in het centrum van Eindhoven vinden hun salaris verre van rooskleurig. En daarom voeren ze zaterdag actie met de titel 'dwaze zaterdagen' met bloemen, tulpen in dit geval. Ze vragen de klanten om de bloem binnen aan een collega te geven, als steuntje.

Het concern wil, geteld over twee jaar, 1,5 procent loonsverhoging geven. De medewerkers willen daar bovenop nog eens 3,5 procent.

Regina Hoornweg werkt al 26 jaar voor het concern en verdient, mede door haar vele dienstjaren, nu twaalf euro bruto per uur. "Het is een mooi bedrijf en ik werk er graag. Maar in de 24-uurseconomie van vandaag is de winkel alleen nog maar gesloten op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag. Tegenover onze flexibele inzet willen we graag wat meer loon", vertelt ze.

Uurloon

Voorbijgangers schatten het uurloon meestal te hoog in, vaak 20 tot 25 euro per uur. Gemiddeld verdient een medewerker in werkelijkheid bij een werkweek van 38 uur rond de elf euro. Dat is net wat meer dan het bruto minimumloon voor mensen van 22 jaar en ouder. Bij een jongedame die op het punt staat om binnen te gaan, valt de mond letterlijk open van verbazing. Ze neemt de tulp van Regina graag in ontvangst en reikt deze maar al te graag binnen in de winkel weer uit aan een collega.

Eindhoven was na Amsterdam en Rotterdam de derde stad in Nederland waar de vakbond FNV Handel via deze klantenacties de Bijenkorf tot een betere loonafspraak wil dwingen.