Verkeerslichten drukke kruising Tilburg werken weer, gemeente gaat schade verhalen op automobilist

Verkeersregelaars namen het werk over en hebben het verkeer afgelopen week in goede banen geleid. Na een week van sleutelen en programmeren was het vrijdagmiddag zover en deed alles het weer. “Afgelopen week waren er continu acht verkeersregelaars aan het werk op de kruising. Daardoor zijn er geen grote files of opstoppingen ontstaan. Ook elders niet in de stad. De regelaars hebben het prima gedaan”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Volgens de gemeente kostte de hele operatie ongeveer 100.000 euro. “We willen deze kosten gaan verhalen op automobilist die de kast omver heeft gereden. Verzekeringsmaatschappijen zijn dit aan het onderzoeken”, aldus de woordvoerder.