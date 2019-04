Duncan Laurence enorm populair bij internationale pers, 'dit is een goede oefening voor Tel Aviv'

“Het zijn wel heel veel journalisten”, zegt Ducan. “Maar ik heb gehoord dat er in Tel Aviv straks nog veel meer media is. Dus dit is een goede oefening.”



Al snel nadat journalisten vragen mochten stellen aan de Eurovision-sterren, ontstond er een rij bij Duncan. Tussen de vijftig en zestig verslaggevers vanuit de hele wereld wilden alles weten van de Arcade-zanger. Bij grote concurrent Zwitserland (Luca Hänni) stond ook een lange rij, maar zeker niet zo lang als die van Duncan.

Duncan Laurence staat de pers te woord voorafgaand aan het evenement Eurovision in Concert. (Foto: Jessica Ranselaar)

Niet meer over straat

De Tilburger is al even in Israël geweest, het land waar op 18 mei de finale van het Eurovisiesongfestival plaatsvindt. Ook daar is de mediagekte begonnen. “Ik dacht dat ik gewoon door wat lokale media werd geïnterviewd”, vertelt Duncan. “Maar dat bleken prime time programma’s te zijn. En opeens kon ik de volgende dag niet meer normaal over straat daar. Iedereen wilde met mij op de foto.”



Eurovision in Concert wordt elk jaar in Nederland gehouden. Het evenement geeft fans de kans om alvast hun favoriete artiest in actie te zien, nog voordat de strijd om de punten echt begint in mei. Er treden zaterdagavond 27 van de 41 deelnemende landen op.



Topfavoriet

Duncan Laurence staat op nummer 1 bij de bookmakers. Op de voet gevolgd door Zwitserland en Rusland. Op donderdag 16 mei staat de Tilburger in de tweede voorronde van het Eurovisiesongfestival.