Met dit lied gaat Duncan Laurence naar het Eurovisiesongfestival

Duncan Laurence uit Tilburg, oud-student van de Rockacademie, gaat inderdaad met het lied 'Arcade' naar het Eurovisiesongfestival. Dat werd zojuist bekend in het tv-programma De Wereld Draait Door en via de officiële website van het songfestival. Woensdag gingen al sterke geruchten dat Arcade de songfestivalbijdrage zou zijn. Een verwijzing naar het lied stond kort op Duncans website.

Duncan Laurence heeft Arcade zelf geschreven. Het werd geproduceerd door Wouter Hardy en Joel Sjöö. Het is een gevoelig lied over een verloren liefde.

Beluister het lied en bekijk de clip.





Eerste reacties

'Arcade' werd op Youtube in ruim een half uur tijd meer dan 35.000 keer bekeken. Verreweg de meeste reacties zijn positief. "Mijn winnaar voor dit jaar", schrijft Gush Surv uit Griekenland. "Dit lied is geweldig", reageert Karen Arakelyan uit Azerbeidzjan. "Dit is mijn favoriet, 12 punten", zegt Christos uit Cyprus.

De internationale songfestivalsite Wiwibloggs noemt Arcade 'Stunning'. "Een diepgaande, emotionele ballade. Zijn pijn is tastbaar. Geen wonder dat de bookmakers dit in de top plaatsen." Duncan Laurence staat bij de wedkantoren op de zesde plaats.

Onbekend

Met de deelname van Duncan Laurence gaat voor het eerst in jaren weer een relatief onbekende naam naar het songfestival. De afgelopen jaren het artiesten die hun sporen al hadden verdiend: Anouk, Waylon, Ilse de Lange, OG3NE, Douwe Bob en Trijntje Oosterhuis.

"Mijn deelname bewijst dat je zomaar de kans kunt krijgen om op zo’n groot platform te laten zien wat je waard bent. Eurovision, here I come", schreef Laurence eerder op zijn Facebookpagina.

Het Eurovisiesongfestival wordt dit jaar gehouden in Tel Aviv, in Israël. Duncan staat in de tweede voorronde op donderdag 16 mei. De finale is op zaterdag 18 mei.

