Surpriseparty voor jarige John de Bever: 'Ik krijg die lach niet van mijn gezicht'

Er liggen een hoop boten aan de Javakade in Amsterdam, maar je hoeft maar op het geluid af te gaan om te weten op welke boot John de Bever zijn verjaardag viert. Het feest is al vroeg in de middag in volle gang. "Waarom zou ik dit niet doen?", vraagt John zich hardop af als Omroep Brabant hem de vraag stelt waarom hij zijn verjaardag zo groot viert. "Drie dagen muziek en feesten, dat is toch geweldig voor die mensen. Dat ik zo 54 mag worden, maakt mij heel blij."

En drie dagen feest is het. De groep vaart van Enkhuizen naar Hoorn en dan weer terug. Tijdens de boottocht is er bingo, twee feestavonden en natuurlijk heel veel muziek. Verschillende artiesten komen langs om op te treden. Het plan zat al jaren in zijn hoofd, maar het kwam er steeds niet van. John: "Nu is het eindelijk zo ver. En binnen twee weken was het al bijna helemaal uitverkocht, geweldig!"

Zin in een feestje

De fans hadden wel zin in een feestje. "Ik kom helemaal vanuit Mechelen in België naar Amsterdam toe speciaal voor John de Bever", vertelt Maria Pfaff. "In België hebben ze geen goede zangers, in Nederland wel!"

"Het is echt keigezellig", zegt Ria Visser uit Eindhoven. "We sparen hier speciaal voor. Ik leg mijn vakantiegeld ervoor opzij en ga in de grote vakantie niet weg. We zijn groot fan van John de Bever. Het is drie dagen feest."

Surprise!

Maar het was natuurlijk niet alleen feest voor de fans. Ook de jarige kreeg een cadeau. Een optreden van en met collega Marianne Weber.

"Ik wist van niets", reageert de zanger. "Vanmorgen zat Marianne nog bij ons op de koffie. Nu is ze opeens weer hier. Normaal houd ik helemaal niet van verrassingen, maar ik laat het allemaal gewoon over mij heenkomen."

Na de optredens koos de partyboot het ruime sop. Ze zetten koers naar Enkhuizen om de volgende fans op te halen. Maar het bleef nog lang onrustig op het water.