'De situatie hier is beangstigend', buurtbewoners willen actie na brand galerij appartementencomplex

"Het is hier de laatste tijd vaak raak...", verzucht een van de buurtbewoners van de Frisostraat in Rijsbergen, waar zaterdagnacht brand uitbrak. Het vuur verwoestte een galerij van een appartementencomplex. "Eerder werden er al ruitenwissers van auto's vernield en banden lek gestoken."

Het vuur bij het appartementencomplex op de hoek van de Frisostraat met de Clausstraat werd rond halfzes ontdekt door een buurtbewoner. Die belde de brandweer. Volgens een wijkagent hebben de bewoners van het complex echt geluk gehad. "Dit had vreselijk mis kunnen gaan."

Geluk

“Toen ik de vlammen zag, heb ik mijn portemonnee en telefoon mee gegrist en ben het huis uit gevlucht”, vertelt een man die naast de uitgebrande galerij woont. In de loop van de zondagochtend begon hij langzaam te beseffen hoeveel geluk hij en zijn vriendin hebben gehad.

Een bewoonster durfde uit angst voor het vuur lange tijd niet naar buiten. Zij bleef met haar hondje in huis zitten tot een brandweerman kwam vertellen dat de situatie veilig was. "Het was verschrikkelijk", verzuchtte ze zondagochtend.

Hangjeugd

Een oudere bewoonster verdenkt een groepje hangjeugd. "Om twaalf uur vond mijn bovenbuurman peuken in de hal van het trapgat en ik heb jongeren horen lopen", vertelt ze. Zij denkt dat er 's nachts bewust iets is aangestoken. "Ik vind dat er handhaving moet komen."

"De situatie is hier is beangstigend", vult een andere buurtbewoonster aan. "Het zijn iedere keer dezelfde lui die hier rondhangen. Ze maken er hier een bende van. Overal ligt troep van de dingen die ze bestellen, liggen joints en wietzakjes..."