Jos spaart voetbalspullen en opende museum: 'Ik heb zo'n 10.000 km gereden voor 250 handtekeningen'

650 shirtjes, 800 boeken, 750 bierglazen, duizenden entreekaartjes en programmaboekjes, duizenden postzegels, speldjes, sleutelhangers. Je kunt het zo gek niet bedenken of Jos Lenssen heeft het in zijn grote voetbalverzameling zitten. Vijftig jaar geleden begon hij met verzamelen toen hij als tienjarig jongetje met zijn vader voor het eerst naar een wedstrijd van PSV ging. Hij was verkocht: twee weken later ging hij weer. "Die twee entreetickets waren het begin van mijn verzameling."

Kerstkaarten van Van Gaal

Lenssen is vanaf het begin af aan een serieuze verzamelaar geweest. "Het verzamelen van spullen wordt eigenlijk alleen maar makkelijker", vertelt hij in het televisieprogramma KRAAK. "Voetballers en trainers krijgen op een gegeven moment door dat je een oprechte liefhebber bent en de spullen niet zomaar de dag erna op Marktplaats zet. Ik heb ongeveer 23 jaar geleden Louis van Gaal een mail gestuurd met de tekst: 'Ik ben Jos en ik ben voor PSV. Ik hoop dat wij eerste worden en jullie tweede. Ik ben verzamelaar, heb je misschien iets dat ik mag hebben?" Ik kreeg een uitnodiging en mocht langskomen. Nu krijg ik nog elk jaar een kerstkaart van hem."

"Je zou het een verslaving kunnen noemen", vertelt Lenssen. "Ik heb denk ik meer dan 10.000 kilometer gereden om alle 250 handtekeningen te verzamelen, waaronder die van Johan Cruijff. Daar ben ik erg trots op. Maar ook op de oude voetbalschoenen van Marco van Basten. Op die schoenen speelde hij het EK in '88. Daar kan ik dagen achter elkaar naar kijken."

Van zolder

Vijf jaar geleden gooide Lenssen een balletje op bij de gemeente Mierlo om het museum te openen. Hij hoopte op subsidie, zodat hij zijn droom kon verwezenlijken. 30.000 euro was daarvoor nodig. "Ik ben blij dat ik die subsidie heb gekregen. Mijn vrouw is blij dat alle spullen uit huis zijn, maar ik ben blij dat meer mensen er van kunnen genieten. Op zolder in dozen heeft niemand er wat aan." De toegang van het museum is gratis zodat iedereen die wil, kan komen kijken. "Hoeveel mensen er komen kijken, maakt me niks uit. Zolang ik mensen zie genieten van de verzameling, ben ik blij!"

LEES OOK: Voetbalfan in zijn nopjes met nieuw voetbalmuseum in Mierlo: 'Nu kan iedereen komen kijken'

Niemand minder dan Louis van Gaal opende vorige week het museum. "Ik heb heel veel respect voor Jos", vertelde Van Gaal tegen een verslaggever van Omroep Brabant. "Hij heeft zoveel liefde voor de sport en is een echte verzamelaar. Ik maak een diepe buiging voor deze collectie!" Of Lenssen nu klaar is met verzamelen? "Nee joh, natuurlijk niet! Er zijn nog heel veel items die ik graag zou willen hebben. Zoals de schoenen van Arjen Robben of het wedstrijdshirt van Hirving Lozano."