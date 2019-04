Storing bij Ziggo in delen van Brabant, geen internet, telefonie en video on demand

Door een storing werken internet, telefonie en Video on Demand niet in delen van Noord-Brabant. Mobiel internet en mobiel bellen werken wel.

In Limburg is al sinds zondagmorgen 6.00 uur geen internet via Ziggo mogelijk. Zondagmiddag duiken er ook veel meldingen op vanuit Brabant. Vooral uit Breda, Tilburg en Waalwijk.

Rond kwart over drie zondagmiddag blijkt dat er in heel Nederland storingen zijn.

In totaal kwamen er al honderden meldingen van een Ziggostoring uit Brabant.

Ziggo meldt dat de technische mensen hard werken aan een oplossing.