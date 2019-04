LIVE: PSV gaat in Arnhem weer op jacht naar de koppositie

Tussenstand Vitesse - PSV: 1-0

1-0 Thulani Serero (13.)



PSV schoot uit de startblokken en was in de openingsminuten al dicht bij de openingstreffer. Een schot van Steven Bergwijn werd geblokt, waarna de inzet van Jorrit Hendrix via een Arnhems been naast ging. Vitesse antwoordde echter razendsnel. Nadat Linssen hoog over schoot, opende Serero de score. Rosario kreeg even later geel na een overtreding op Buitink.



Statistieken

PSV begon de uitwedstrijd met dezelfde basisspelers als afgelopen donderdag tegen PEC Zwolle (4-0). Op het middenveld kiest trainer Mark van Bommel opnieuw voor Gaston Pereiro, met naast zich Jorrit Hendrix en Pablo Rosario.

De Eindhovenaren haalden uit de laatste tien duels met Vitesse de maximale buit van 30 punten. Bovendien verloor PSV nog nooit in de Gelredome. Het rapport telt dertien overwinningen en acht gelijke spelen.

Opstelling PSV

Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever en Angeliño; Rosario, Pereiro en Hendrix; Bergwijn, De Jong en Lozano.