PSV-aanvoerder Luuk de Jong: 'Ik zie Ajax nog wel punten verspelen'

"Ik zie Ajax nog wel punten verspelen." Aanvoerder Luuk de Jong houdt de moed er in na het gelijkspel van PSV in Arnhem. Het werd 3-3 tegen Vitesse.

Voor de eerste keer dit seizoen is Ajax de ploeg van Mark van Bommel voorbij. Met nog maar vijf wedstrijden voor de boeg dreigt de Eindhovense club de landstitel (in het zicht van de haven) te verspelen.

"We zullen nu steeds de druk bij Ajax neer moeten leggen", zegt De Jong over de nieuwe situatie. "We moeten het ze zo moeilijk mogelijk maken. Het is nu afwachten. Ik verwacht niet dat Ajax alles gaan winnen. Voor ons geldt maar een ding: we moeten vanaf nu alle wedstrijden zelf winnend afsluiten."

'Wel vaker een gek seizoen'

Waar put De Jong nu nog moed uit? "Ik heb wel eens vaker een gek seizoen meegemaakt, dat we in de laatste wedstrijd nog kampioen werden. Je moet er altijd in blijven geloven. Voetbal is een rare sport, het kan volgende week zomaar weer anders zijn. We moeten in de laatste weken volle bak geven en natuurlijk heb ik er nog vertrouwen in. Als ik dat niet zou hebben, kan ik er beter mee stoppen."

Rest de vraag waarom PSV punten verspeelde in Arnhem, terwijl de spelers wisten dat er gewonnen moest worden. "We gaven iets te veel ruimte weg. Dat lag ook aan Vitesse, dat met veel risico speelde. We hadden wat slimmer moeten zijn. Maar van de andere kant, we hadden vandaag veel vaker kunnen scoren."

