PSV is koploper af na gelijkspel in knotsgek duel met Vitesse

PSV is de koppositie in de Eredivisie kwijtgeraakt aan Ajax. De Einhovenaren kwamen in een regelrechte thriller met alle toeters en bellen niet verder dan een 3-3 gelijkspel bij Vitesse.

PSV schoot uit de startblokken en was in de openingsminuten al dicht bij de openingstreffer. Een schot van Steven Bergwijn werd geblokt, waarna de inzet van Jorrit Hendrix via een Arnhems been naast ging. Vitesse antwoordde echter razendsnel. Nadat Linssen en Ødegaard geen geluk kenden, opende Serero de score. Rosario kreeg even later geel na een overtreding op Buitink en Lozano zag een onschuldig ogende voorzet op de bal belanden.

PSV leek niet helemaal van slag, maar liep wel enigszins achter de feiten aan. Bovendien kwam het enorm goed weg toen Jeroen Zoet een enorme inschattingsfout maakte en Linssen werd teruggevlagd wegens buitenspel.

Vlak voor rust werden de bezoekers dreigender. Periero mikte een vrije trap net naast en daarna kreeg PSV een strafschop toen Pasveer Lozano neerhaalde. De spits, die de bal overigens wel ver voor zich uit speelde, faalde niet van elf meter: 1-1.

Koud een minuut later moest de VAR er opnieuw aan te pas komen toen Vitesse een strafschop kreeg nadat Pereiro met een hoog been Bero raakte. De VAR herriep de beslissing van arbiter Gözübüyük en maakte de pingel, tot groot onbegrip in Arnhem, ongedaan.

Trainer Mark van Bommel greep tijdens de rust in en liet Periero in de kleedkamer achter. Ihattaren was zijn vervanger bij PSV, dat Vitesse pal na de hervatting opnieuw (en tevergeefs) zag smeken om een strafschop. Maar nadat Zoet ternauwernood een eigen doelpunt had voorkomen, kreeg Vitesse alsnog loon naar werken. Martin Ødegaard scoorde met een prachtig afstandsschot: 2-1.



Doelman Pasveer had daarna een al even schitterende redding om Vitesse op voorsprong te houden. Een minuut later was aanvalsleider Luuk de Jong op aangeven van Dumfries wel trefzeker en zijn 25ste treffer van dit seizoen was een hele belangrijke.

Met Gakpo voor Hendrix ging PSV op zoek naar de derde treffer en Lozano kon er aan ruiken, maar Pasveer redde met een dappere en prima duik. Het felbegeerde doelpunt viel echter aan de andere kant en het was uitgerekend oud-PSV'er Tim Matavz die de Arnhemmers opnieuw aan de leiding bracht. Ook Dumfries en Lozano stuitten op Pasveer, maar in de allerlaatste minuten rechtten de Eindhovenaren (zoals gebruikelijk) alsnog de rug.

Lozano mocht opnieuw aanleggen vanaf elf meter nadat Van der Werff in de fout ging en rood kreeg. 'Chucky' mikte raak: 3-3. Steven Bergwijn kon zich in de allerlaatste seconden nog onsterfelijk maken met de 4-1, maar ook hij vond uitblinker Pasveer op zijn weg.

Punten

PSV heeft nu 71 punten, net zoveel als Ajax. Het doelsaldo van de Amsterdammers is beter: +74 om +65. Na zondag staan nog vijf speelronden op het programma.