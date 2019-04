Sloten en hekken beveiligen oud papiercontainers Altena na privacy-incident

De gemeente Altena nam interne maatregelen na de vondst van de privacygevoelige documenten in de oud papiercontainers. Dat werd duidelijk in een interview dat Omroep Brabant eind maart had met burgemeester Marcel Fränzel. De burgemeester concludeerde dat kopieën van ID-kaarten nooit tussen het oud papier hadden mogen zitten. "Dit soort documenten blijft in het pand in een afgeschermde bak. Dat is een bak waar je niet eens in kunt kijken en die ook nog eens is vergrendeld. Het is daarom uiterst vervelend dat dit is gebeurd", legde Fränzel destijds uit.

'Zeer ernstig'

De burgemeester noemde het dumpen van privacygevoelige documenten bij het oud papier 'zeer ernstig'. Na het incident kregen alle ambtenaren een mail met het uitdrukkelijke verzoek om alerter te zijn bij het weggooien van documenten.

Hekken, kettingen en sloten

De hoek waar de containers bij elkaar staan is getransformeerd tot een vesting. Rond de containers staan hoge hekken die bij elkaar worden gehouden door forse kettingen en hangsloten. Zomaar snuffelen tussen het oud papier van de gemeente Altena is er echt niet meer bij.

Hekken, sloten en kettingen rond oud papiercontainers gemeente Altena