Oud-gemeenteraadslid Mpanzu Bamenga schudde Barack Obama de hand: ‘Wanneer komt u naar Eindhoven?’

Het was een bewogen weekend voor oud-gemeenteraadslid Mpanzu Bamenga uit Eindhoven. Zaterdag stond hij oog in oog met niemand minder dan Barack Obama. In Berlijn ging hij tijdens een bijzondere bijeenkomst met de oud-president van de VS in gesprek. “Ik voelde me zeer vereerd.”

De 33-jarige Mpanzu Bamenga was uitgenodigd voor een sessie van The Obama Foundation. Bamenga behoorde tot het selecte clubje van driehonderd jonge leiders uit Europa die uitgekozen waren om met de oud-president in gesprek te gaan.

Inspirerend

“Het was heel mooi en heel fijn om in Berlijn met al die jonge mensen bij elkaar te zijn”, vertelt Bamenga in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker!. “We konden veel van elkaar leren, maar vooral van Barack Obama natuurlijk. Hij was heel inspirerend.”

De jonge Eindhovense leider kreeg na de bijeenkomst zelfs de kans om de oud-president de hand te schudden. “We hebben ook kort wat woorden gewisseld. Obama nam de tijd om te vragen wie ik ben en wat ik doe. Dat was natuurlijk erg leuk.”

“Ik heb hem verteld dat ik bezig ben met precies datgene wat hij ook doet: het verzamelen van opkomende leiders, die mensen bij elkaar brengen en ze laten onderzoeken hoe ze samen kunnen werken”, aldus Bamenga.

'Obama naar Eindhoven'

Het oud-gemeenteraadslid liet Obama ook nog even weten hoe belangrijk hij voor hem is. “Ik volg Barack Obama al járen”, aldus Mpanzu Bamenga. “Ook vóór hij president werd. Toen al zag ik dat hij een talentvolle leider is. Ik heb hem dan ook gefeliciteerd met alles wat hij tot nu toe heeft bereikt.”

Als het aan Bamenga had gelegen, had het gesprek met Obama uren geduurd. Maar dat zat er helaas niet in. "Wel heb ik nog een laatste vraag aan de oud-president gesteld: 'Wanneer komt u naar Nederland?' Als hij naar Eindhoven komt, dan ontvang ik hem natuurlijk graag. Ik wil anderen ook de kans geven deze man te ontmoeten. De uitnodiging is dus de deur uit!”