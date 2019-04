Willy en Rene over gelijkspel PSV: 'Ze moeten nu zoveel mogelijk doelpunten maken'

Ajax is voor het eerst dit seizoen PSV gepasseerd op de ranglijst. En dat met nog vijf wedstrijden voor de boeg. Willy en René van de Kerkhof vinden het verrassend. “Hier had ik echt geen rekening mee gehouden”, vertelt Willy in het radioprogramma Wakker!.

“Normaal gesproken moet je deze wedstrijd (tegen Vitesse) gewoon winnen”, vindt Willy. ”Ze hadden veel kansen, maar de bal ging de goal niet in. PSV is nu afhankelijk van het resultaat van Ajax. Het enige wat ze kunnen doen, is zelf veel doelpunten maken en hopen dat Ajax punten laat liggen.”

“De laatste vijf wedstrijden gaan spannend worden”, denkt René. “Een paar jaar geleden werd PSV op de laatste dag kampioen met één doelpunt verschil. Ze moeten gewoon veel doelpunten maken en hopelijk dat het dan toch nog goed komt.”

Aftrappen om half drie

Traditioneel wordt er tijdens de laatste twee speelronden door alle clubs om half drie afgetrapt. De vraag gaat nu rond of Ajax en PSV dat nu al moeten doen. “Het moet voor een topclub niet uitmaken of je speelt na de ander”, vindt Willy. “Het ligt uiteindelijk in je eigen hand of je punten pakt en dat heeft niets te maken met het tijdstip waarop je de wedstrijd speelt.”

Komend weekend neemt PSV het op tegen De Graafschap. Een wedstrijd die gewonnen moet worden. “Dat moet zeker goed gaan”, denkt René. “En misschien kunnen we NAC ook een beetje helpen door veel doelpunten te maken.”

NAC speelt vrijdag tegen directe concurrent FC Emmen. Willem II treft zondag PEC Zwolle en PSV speelt die zelfde middag dus tegen De Graafschap.