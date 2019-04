15.000 euro beloning voor gouden tip in zaak van vermiste Jelle Leemans

De 27-jarige Jelle Leemans uit België werd voor het laatst gezien in november 2013 nadat hij een bezoek bracht aan Roosendaal. Leemans vertrok op 21 november rond acht uur 's ochtends uit Rumst in België naar een afspraak in Roosendaal. Sindsdien is hij spoorloos. Een signaal van zijn mobiele telefoon werd destijds opgepikt op de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal.

Drugshandel

De politie denkt dat de man het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Hij zou betrokken zijn geweest bij drugshandel. De recherche onderzoekt wie er verantwoordelijk is, of zijn, voor zijn dood en waar zijn lichaam is achtergelaten.

De recherche acht de kans zeer reëel dat hij in Nederland om het leven is gebracht en dat zijn lichaam ook hier in Nederland is verborgen. Meerdere zoekacties hebben tot nu toe niets opgeleverd.