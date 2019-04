Oranjeleeuwinnen werken laatste oefenduel voor het WK af in Eindhoven

De Oranjeleeuwinnen spelen hun laatste oefeninterland vóór het WK op zaterdag 1 juni in het Philips Stadion. Tegenstander van de voetbalvrouwen in deze speciale uitzwaaiwedstrijd is Australië, dat zich ook voorbereidt op het wereldkampioenschap van deze zomer in Frankrijk.

Nederland speelde op 6 april van het vorige jaar ook al eens in het Philips Stadion. Ruim 30.000 toeschouwers zagen de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman destijds met 7-0 winnen van Noord-Ierland in de kwalificatiereeks voor het WK. Nooit eerder kwamen er in Nederland zoveel mensen af op een interland van de nationale vrouwenploeg.

WK-voorbereiding

De Oranjevrouwen zitten middenin de voorbereiding op het WK, dat van 7 juni tot en met 7 juli in Frankrijk wordt gehouden. Afgelopen vrijdag won de Europees kampioen, met de Brabantse speelsters Daniëlle van de Donk, Kika van Es en Jackie Groenen in de ploeg, met 2-0 van Mexico. Voor dinsdag staat er in Alkmaar een oefeninterland tegen Chili op het menu.

De vriendschappelijke interland tegen Australië van 1 juni begint om 18.15 uur. De vrije kaartverkoop begint op maandag 15 april.