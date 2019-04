Niemand is zo goed met computers als Enrico de Bil (19) uit Oss: hij is Nederlands kampioen ICT

De favoriete plek van Enrico de Bil bij De Leijgraaf is uiteraard het praktijklokaal voor de ICT leerlingen. Hij is bezig met een platte, vierkante, zwarte doos. "Dat is een switch van Cisco. En die moet ik convergeren." Het moet je ding zijn. "Dat is het leuke, dat anderen er niks van snappen en dat ik dat ding aan de praat krijg."

Codes

Enrico neemt ons mee naar de tweede verdieping. Daar staan nog meer switches in een rek. Hij sluit zijn laptop erop aan en in no time vliegen er allerlei codes voorbij die mij nog het meeste doen denken aan MS DOS.

Nederlands kampioen ICT Enrico de Bil aan het werk op ROC De Leijgraaf

Enrico vindt het allemaal leuk: "Hier ben ik voor geboren", zegt hij onomwonden met een grote lach. "Ik ben van jongs af aan bezig met allerlei technische snufjes. Toen ik twaalf was en ik kwam net van de basisschool, was ik handig met de computer. Bekenden vroegen me of ik hun computer eens na kon kijken. Zo ben ik erin gerold."

De 'Skill Heroes' is een vakwedstrijd in Amsterdam. Na een halve finale bleven er acht finalisten over. Zij moesten allerlei opdrachten uitvoeren. Omdat Enrico al ervaring heeft met een eigen ICT-bedrijf, was hij er het meest bedreven in, denkt hij zelf: "Ik liep een stukje voor op de anderen. Want ik zit eigenlijk al middenin het vak."

Enrico's leraar is natuurlijk apetrots. Ron van Meurs wist al lang dat hij het zou gaan maken: "Ik weet nog dat hij mij op een vrijdagavond een foto stuurde omdat hij bezig was met een project. Ze waren dus nog steeds met een opdracht bezig die overdag op school gedaan moest worden. Dit is waarom je in het onderwijs werkt. Hier haal ik heel veel voldoening uit."

Eigen zaak

Enrico zit nu op de Leijgraaf in zijn laatste jaar. En zijn ambitie gaat verder dan helpdeskmedewerker worden. Hij droomt van een eigen zaak: "Met mensen in dienst. Een groot eigen ICT-bedrijf. Dat zijn de dromen."