Wat heeft Snollebollekes gemeen met Lionel Richie, Bon Jovi en Madonna?

Snollebollekes ligt tussen Helene Fischer, Bon Jovi en Pearl Jam op de Walk of Fame in GelreDome.

Hij hoort erbij: net als Lionel Ritchie, Bon Jovi en Madonna heeft ook Snollebollekes vandaag een tegel gekregen op de ‘Walk of Fame’ in GelreDome. Snollebollekes, oftewel zanger Rob Kemps uit Best, gaf 29 en 30 maart een concert in een uitverkocht GelreDome. “Dat ik nu tussen deze beroemdheden lig, vind ik een geweldige eer”, liet hij weten.

Toen Snollebollekes te horen kreeg dat hij een plekje kreeg op de Walk of Fame, dacht hij eerst dat het een grap was. “Het werd me verteld rond 1 april, dus ik geloofde het eerst niet. Nu moet ik nog in mijn ogen wrijven”, laat hij weten. “Maar ik vind het geweldig dat ik hier over veertig jaar nog lig!”

Snollebollekes heeft een plekje verdiend op de Walk of Fame omdat hij GelreDome in no time twee keer heeft uitverkocht. De volgende concerten staan ook alweer op de planning: op 27 en 28 maart 2020 staat hij opnieuw twee avonden in het stadion in Arnhem. Of deze ook zo snel worden uitverkocht, durft hij niet te zeggen.

LEES OOK:Snollebollekes heeft geen stem meer over en hoopt op vervolg van concert volgend jaar

Snollebollekes tussen Helene Fischer, Bon Jovi en Pearl Jam

Snollebollekes' tegeltje ligt ingeklemd tussen die van beroemdheden Helene Fischer, Bon Jovi en Pearl Jam. Buiten deze artiesten zijn onder meer ook Coldplay, Britney Spears, Rammstein en Anastacia geëerd op de Walk of Fame. Ook Frans Bauer ging Snollebollekes voor.