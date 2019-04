Broer coffeeshopbaas Van Laarhoven teleurgesteld in minister: 'Beetje laf'

Zolang de Thaise autoriteiten geen definitief oordeel hebben geveld, ziet minister Ferd Grapperhaus geen mogelijkheden om Tilburger Van Laarhoven naar Nederland te halen. De bewindsman schrijft dit aan de Tweede Kamer. Van Laarhoven blijft voorlopig in een Thaise cel, ook al is hij daar volgens de Nationale ombudsman beland door nalatigheid van Nederlandse instanties.

Johan van Laarhoven





'Grapperhaus vergeet vrouw Van Laarhoven'

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) vroeg Thailand in 2014 om hulp bij een strafrechtelijk onderzoek naar de coffeeshophouder, die daar toen al jaren woonde. De Thaise justitie ging daarop over tot vervolging van Van Laarhoven. Hij draaide voor tientallen jaren de gevangenis in, wegens het witwassen van geld dat hij met The Grass Company zou hebben verdiend.

"Ik vind het frappant dat hij door het OM wordt geslachtofferd, terwijl er nu niets wordt ondernomen. Het is ook vreemd dat de minister met geen woord rept over de vrouw van Johan." Van Laarhoven kreeg een gevangenisstraf van 75 jaar, zijn echtgenote moet elf jaar de cel in.



"Het is gewoon schandalig. Volgens mij is de minister best in staat wat te herstellen, maar waarom onderneemt hij nu niets? Hij kan toch vragen of de cassatie kan worden ingetrokken dan wel dat de procedure versneld kan worden?", vraagt Frans van Laarhoven zich hardop af.

'OM wil zich voortvarend opstellen'

De ombudsman vindt dat Nederland onzorgvuldig en onbehoorlijk heeft gehandeld. Grapperhaus neemt dat oordeel ‘zeer serieus’, maar kan voorlopig weinig voor Van Laarhoven doen, zo maakte hij maandag eerder op de dag duidelijk. Uiterlijk december is de rechtszaak in Thailand afgerond, heeft hij vernomen. Dan buigt het OM zich 'voortvarend' over het verzoek van de coffeeshopbaas om naar een Nederlandse cel te verhuizen.



Frans van Laarhoven vindt het spijtig dat Grapperhaus geen contact met hem of met de advocaat van zijn broer heeft gezocht. "Ik heb hem in een persoonlijke brief gezegd dat ik graag met hem een kopje koffie wil drinken. Zonder advocaat. Nooit een antwoord op gekregen. Gerard Spong, die mijn broer bijstaat, heeft de minister ook uitgenodigd voor overleg. Hij ontving evenmin een reactie. We gaan nu kijken met een aantal advocaten wat we nog kunnen doen. Mogelijk stappen we weer naar de rechter."