Ossenaar die cafébezoeker met glas 42 littekens in gezicht bezorgde, moet half jaar cel in

Een man uit Oss is vanwege zware mishandeling veroordeeld tot één jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man bezorgde een 19-jarige inwoner van Heesch 42 littekens in zijn gezicht nadat hij hem drie keer vol in het gezicht sloeg met een glas. Ook moet de dader een schadevergoeding van ruim 28.000 euro aan het slachtoffer betalen.

In oktober vorig jaar botsen beiden mannen per ongeluk tegen elkaar in een kroeg in Oss. De dader reageerde daarop agressief door de ander te slaan terwijl hij nog een glas in de hand had. Het slachtoffer verloor door de vele snijwonden in zijn gezicht bijna zijn oog. Veel littekens zullen voor altijd zichtbaar blijven ondanks plastische chirurgie.

Eerder veroordeeld

De man uit Oss is al eerder veroordeeld voor mishandeling van politie-agenten. Hij zat nog in zijn proeftijd toen hij de man uit Heesch toetakelde.