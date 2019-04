Springen Nondeju! Snollebollekes volgend jaar weer in GelreDome

Snollebollekes geeft ook in 2020 een concertreeks in het GelreDome

Ben jij afgelopen week ook helemaal losgegaan in een bomvol GelreDome tijdens het eerste stadionconcert van Snollebollekes? Dan hebben we goed nieuws! Ook volgend jaar keert Snollebollekes terug voor een concertreeks.

Ook de concertreeks in 2020 wordt weer een groot feest!. Of deze ook zo snel worden uitverkocht, durft zanger Rob kemps niet te zeggen hij niet te zeggen. Dus ben jij helemaal fan van de feestact? Omcirkel dan alvast 27 en 28 maart in de agenda.



