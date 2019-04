Bliksem veroorzaakt brand in Bavel en schade in Vught, ook wateroverlast in Tilburg

Blikseminslag heeft maandagmiddag in Bavel brand veroorzaakt in een boerderij. De bewoners waren op tijd in veiligheid, zo laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten. Het sein brandmeester is inmiddels gegeven.

De brand brak rond zes uur uit in het woongedeelte van de boerderij. De brandweer kwam met meerdere bluswagens ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ook een voertuig met schuimblusser werd ingezet.









Ook blikseminslag in Vught

Elders in de provincie ging het aan het begin van de avond eveneens tekeer. Plaatselijk vielen forse buien, waardoor onder meer in Tilburg een aantal tunnels onder water liep. Elders onweerde het en in Vught werd een huis getroffen door de bliksem. Dit gebeurde aan de Ockeghemstraat. De inslag leidde ook bij andere woningen in de straat tot schade aan onder meer de meterkast. Netwerkbeheerder Enexis is ingeschakeld om erger te voorkomen.