Koude lucht over ons land: mogelijk sneeuw dit weekend

Leg de sprei maar weer terug op bed, want het zou zo maar eens kunnen gaan sneeuwen deze week. Op vrijdag en zaterdag komt er namelijk koude lucht over ons land, waardoor een vlokje smeltende sneeuw niet onmogelijk is.

Zondag was officieel de eerste warme dag van het jaar. In Eindhoven werd het 20,9 en in Volkel zelfs 21 graden Celsius. Maar vanaf dinsdag wordt het toch wat minder: de temperatuur zakt in Brabant in de loop van de week naar slechts 10 graden in het weekend. ’s Nachts kan de temperatuur dus wel zakken tot het vriespunt.

"Dinsdag wordt het nog 16 of 17 graden in Brabant", licht Jordi Huirne van MeteoGroup toe. "Daarna wordt het steeds kouder. Woensdag en donderdag blijft het nog zonnig, maar de temperaturen zakken naar een graad of 12. In het weekend hebben we echt een dip, dan wordt het nog maar 8 graden. 's Nachts kan het dan wat gaan vriezen."

Handschoenen en sjaal uit de kast dus. "Als er een buitje valt kan het dus hagel of zelfs sneeuw zijn", vertelt Huirne. "Wit zal het niet worden, maar mensen moeten niet raar opkijken als er een vlokje valt." Heel lang gaat het winterse weer gelukkig niet duren: rond Pasen wordt het weer lekker 20 graden.