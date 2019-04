Wachten op de trein op station Eindhoven wordt haast een genot door pianospel

Juli vorig jaar begon de Eindhovense TU-student aan zijn missie. Hij startte een Facebookpagina voor een piano. Hordijk kreeg honderden steunbetuigingen. Met een grote glimlach, speelt hij maandagmiddag om drie uur de eerste noten. "Dit is toch prachtig! Mensen ontmoeten elkaar hier. Reizigers staan even stil bij de muziek in alle haast."



Beleving

Na veel netwerken en lobbyen, staat de piano nu 'eindelijk' in de hal. "Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben bij de NS binnengelopen." De NS was enthousiast, maar hield eerst een enquête onder de ondernemers en medewerkers van het station. Ook die bleken enthousiast te zijn. "De beleving gaat omhoog met een piano", weet Paul Smits, manager van station Eindhoven.

In totaal zijn er in Nederland zeventien stationspiano's. Eindhoven heeft daarmee de tweede van Brabant, Breda was de eerste. Die piano is afgelopen donderdag verplaatst naar de centrumkant van het station. Het doel is om aan die kant meer levendigheid te creëren.