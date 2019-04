Lois (23) kan niet lopen maar wel autorijden, maar rijlessen zijn peperduur

De 23-jarige Lois Clemens uit Gilze zit vanwege de zeldzame spierziekte SMA in een elektrische rolstoel. Haar ouders moeten haar daarom altijd naar school, stage en vrienden brengen. Autorijden zou haar heel veel vrijheid geven en dat is ook mogelijk. De lessen en een aangepaste auto zijn echter heel duur. Lois probeert daarom met crowdfunding het geld bij elkaar te krijgen.

Ze twijfelde lange tijd om de actie te starten omdat ze dat maar egoïstisch vond. Maar ze wil toch echt graag minder afhankelijk zijn dus hakte ze de knoop door en startte ze een actie om 100.000 euro bij elkaar te krijgen voor een rijbewijs en auto. “Dan heb ik meer vrijheid om zelf dingen te kunnen ondernemen en neem ik zo mijn ouders werk uit handen”, vertelt Lois.

Door de erfelijke ziekte SMA worden haar spieren steeds slapper en dunner en zal ze uiteindelijk verlamd raken. “Ik kan mijn armen bewegen en ik kan nog schrijven, maar dingen pakken en optillen gaat niet zo goed. Ik zit altijd in een rolstoel en kan niet staan.”

336 euro per les

Maar autorijden in een aangepaste auto kan nog dus wél. Lois heeft ook al een proefles gehad, alleen waren meer lessen nog niet mogelijk omdat de speciale rijschool erg ver weg is. Rijlessen zijn daardoor erg uur. Als de instructeur vanuit Bodegraven naar Gilze moet komen, kost een les van een uur al 336 euro.

Maar een aangepaste auto is pas echt aan de prijs. “Dat is helaas super duur. Hij moet helemaal worden aangepast, de riemen moeten automatisch vastklikken, zo'n auto kost tienduizenden euro’s.”

'Nu kan het nog'

Lois’ levensverwachting ligt rond de veertig jaar dus ze kan nog heel wat jaartjes rondrijden, maar dan moet ze wel eerst dat rijbewijs halen. “Nu kan het nog”, zegt ze. Binnen twee dagen haalde ze met haar actie al meer dan 2600 euro op. “Dat had ik echt niet verwacht. Ik ben er heel erg blij mee.”

Dankzij die opbrengst kan ze al snel beginnen met lessen. “Ik ga deze week al een afspraak maken zodat ik in de vakantie al kan beginnen.”