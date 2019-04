Man (38) bedreigt politie met messen bij arrestatie en steekt zichzelf in bovenbeen

Een 38-jarige Tilburger heeft de politie bedreigd met twee messen toen hij werd aangehouden. De politie wilde hem arresteren nadat zijn moeder aangifte tegen hem had gedaan van vernieling. Maar bij de aanhouding zwaaide de man met messen en riep dat hij de agenten 'kapot zou maken'. Daarna stak hij zichzelf met een van de messen in zijn been.

De man werd rond half elf aangehouden in het wijkcentrum Zuiderkwartier in Tilburg. Dit gebeurde maandagochtend, maar de politie maakte hier dinsdag pas een melding van.

De wijkagent van Oerle, Uitvindersbuurt en Trouwlaan kreeg maandagochtend een melding van een vrouw die uit haar huis was gevlucht vanwege het agressieve gedrag van haar zoon. Hij had met een koevoet een ruit ingeslagen en was haar woning binnengedrongen. De Tilburger was mogelijk onder invloed van alcohol of drugs.

Aanhouding

De wijkagent ging met twee collega’s de woning binnen om de verdachte te arresteren. Toen ze hem in de woonkamer aantroffen, had hij in elke hand een mes. Hij riep dat hij de agenten ‘kapot zou maken’. Daarbij zwaaide hij met de messen en maakte stekende bewegingen richting de agenten.

Daarna stak hij met een van de messen in zijn eigen bovenbeen. Vervolgens maakte hij met de messen snijdende bewegingen langs zijn hals.

Terwijl versterking met een politiehond al onderweg was, lukte het de politieagenten om de verdachte rustig te krijgen door intensief op hem in te praten. De Tilburger gooide uiteindelijk zijn messen weg. Toen kon hij worden aangehouden.

De agenten hebben aangifte gedaan van bedreiging.