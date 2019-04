Zakelijke ruzie mogelijk motief voor in brand steken Bredanaar (49), politie zoekt drie daders

Een zakelijk geschil is mogelijk het motief geweest van drie daders die maandagavond de 49-jarige Ger van Zundert uit Breda in brand hebben gestoken. Het slachtoffer overleefde de tragische brand in de garagebox aan de Sparrenweg in Breda niet.

Maandagavond rond kwart over negen werd de 49-jarige Bredanaar Ger van Zundert in brand stoken. De persoon die naar de alarmcentrale belde, sprak ook nog over een bom. Meerdere hulpdiensten gingen ter plaatse. Al snel bleek dat er geen sprake was van een bom. Wel stond er een garagebox, waarin een garagebedrijf gevestigd was, in brand.

Ziekenhuis

Het slachtoffer stond inmiddels bij buurtbewoners onder de douche. Het slachtoffer overleed in de loop van dinsdagochtend in het ziekenhuis in Rotterdam aan zijn verwondingen.

Ger van Zundert heeft in het ziekenhuis nog een verklaring af kunnen leggen aan de politie. Hij vertelde te zijn vastgebonden en in brand gestoken. De politie spreekt van een gerichte aanslag en is een groot onderzoek begonnen.

Camerabeelden

In totaal werken 25 rechercheurs aan de zaak. Er is ter plaatse technisch en tactisch onderzoek gedaan. De politie stelt ook een verder buurtonderzoek in en gaat daarbij op zoek naar bruikbare camerabeelden.

Volgens de politie is een van de drie daders weggereden in vermoedelijk een grijze Volkswagen Caddy met het kenteken 5-VTR-13. De politie roept mensen op uit te kijken naar het voertuig, zelf geen actie te ondernemen en 112 te bellen.

Ruzie

Buurtbewoners zeggen dat het om een uit de hand gelopen ruzie gaat tussen twee mannen. Ger van Zundert zou zijn vastgebonden, overgoten met benzine en daarna in brand gestoken.