Ontbreken Mathieu van der Poel bij Parijs-Roubaix is logisch: 'In de winter al route uitgestippeld'

De 24-jarige Van der Poel en zijn team zijn namelijk niet uitgenodigd door de organisatie van de Parijs-Roubaix. Maar Thijs Zonneveld denkt dat het ook aan Van der Poel zelf ligt. "Als hij mee had willen doen, stond hij gewoon aan de start zondag", zegt de oud-wielrenner.

"Maar het team heeft in de winter een route uitgestippeld en dat was best lastig aangezien ze niet wisten hoe ver Van der Poel zou zijn op de weg", zegt Zonneveld, die het een logische keuze vindt om niet heel het plan om te gooien. "Doordat er wat onzekerheid was over hoe hij zou gaan rijden, heeft het team de keuze gemaakt om niet Parijs-Roubaix te rijden, maar de Brabantse pijl, twee dagen later. Dan gaat hij vol voor de winst, al had hij aankomende zondag in Parijs ook wel bij de favorieten gehoord."

Thijs Zonneveld over Mathieu van der Poel: 'Hij verrast me elke keer weer. Het is ongekend wat hij doet op de weg.'

Jammer

Wielrenner Koen de Kort vindt het vooral jammer dat Van der Poel niet meedoet. De Kort denkt dat de Nederlandse wielerliefhebber graag had gezien dat Van der Poel had meegedaan. “Maar als je team niet uitgenodigd wordt, houdt het al gauw op.”

Dit jaar moet de wielerliefhebber het dus zonder Van der Poel doen, maar volgens Zonneveld kan het zomaar zijn dat Van der Poel binnen een aantal jaar Parijs-Roubaix op zijn naam schrijft. "Ja, absoluut", zegt de columnist volmondig. "Hij heeft zich dit voorjaar echt laten zien. Het is eigenlijk ongekend wat hij kan en doet."

Ook De Kort is zeer te spreken over Van der Poel, die het naar zijn mening ontzettend goed doet op de weg. “Het is buitengewoon wat hij laat zien”, zegt de 35-jarige wielrenner van Trek-Segafredo. “Je ziet aan alles dat hij ongekend veel potentie heeft en ik denk dat, als hij op tactisch gebied en op het gebied van de juiste positie kiezen nog beter wordt, hij zomaar eens bij de beste renners gaat horen.”

Koen de Kort over Parijs-Roubaix: 'Dat Van der Poel niet meedoet zou mijn kans kunnen vergroten. Maar er moet heel veel meezitten, wil ik als winnaar over de streep komen.'

Verrassing

Daar kan Zonneveld niet anders dan het ermee eens zijn. "Normaliter wordt er in het wielrennen gezegd dat je als renner ervaring nodig hebt, het parcours een keer gereden moet hebben om te kunnen presteren. Maar Van der Poel lapt die ongeschreven wielerwetten aan zijn laars. Hij presteert meteen, tijdens zijn debuut in de voorjaarsklassiekers. Hij verrast me elke keer weer."

Mathieu van der Poel laat Parijs-Roubaix dus schieten, maar De Kort doet zelf aanstaande zondag wel mee aan de voorjaarsklassieker. Maar de renner ziet weinig kansen voor zichzelf weggelegd om als winnaar over de streep te komen. “Het feit dat Van der Poel niet meedoet zou mijn kans wel iets kunnen vergroten”, lacht hij. “Maar er zal zoveel mee moeten zitten wil ik Parijs-Roubaix winnen, die kans is echt heel klein.”