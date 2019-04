Houden of weggeven? Omstreden kunstwerk maakt tongen los in Nuland

Er was nog een potje over van het feest rondom het 700-jarig bestaan van Nuland. Daar moest iets moois voor komen voor de gemeenschap. Een kunstwerk, bedacht een inwoner. De Dorpsraad pikte het op. Er kwam een werkgroep en die koos voor de Belgische kunstenaar Nick Ervinck.

Carnaval

"Ik dacht dat het iets met carnaval te maken had", zegt een Belg die er voorbij fietst. Dat het beeld door een landgenoot is ontworpen, helpt niet. De man heeft er niks mee. "Ik denk dat mijn kleinzoon van 4 jaar oud dat ook kan maken."

"Van mij mogen ze het opladen!", roept een andere man die er langs fietst. Dat het vier ton weegt, houdt hem niet tegen. "Daar zijn machines voor."

Detail van het omstreden Nulandse kunstwerk Dinzulan.

'Het past hier niet'

Dat het beeld lang niet bij iedereen in de smaak valt, is ook Roos van der Kallen, raadslid voor Rosmalens Belang, ter oren gekomen. Wat haar betreft gaat het dan ook weg. "Het is te modern. We hebben een jaren zestig dorp. Het past hier niet."

Wat moet er met het beeld gebeuren? "Misschien iemand anders blij mee maken? Ik heb al gehoord dat Tilburg het wel wil ruilen voor het draaiende huis."

Van der Kallen is bang dat er iets met het beeld gebeurt als het blijft staan. "Dat ze er graffiti op gaan spuiten. Er liggen al flesjes bier onder, die er tegenaan zijn gegooid. Het is een kwestie van tijd of iemand doet er iets mee in een baldadige bui."

Maar zo'n zwaar, massief beeld zou hufterproof moeten zijn. "Dat zal best. Maar we wonen hier in een landbouwdorp, haha." Alles kan kapot? "Ja natuurlijk", lacht Van der Kallen. "Maar dat willen we natuurlijk niet."

Fleurig

Is dan echt iedereen tegen Dinzulan? Nee. "Ik vind het erg mooi", zegt een jongen die we aanspreken. "Het heeft de kleuren van Nuland. Zo hebben we toch iets fleurigs erbij."

"Er zijn zo weinig kleuren in Nuland. En onze kleuren zijn blauw en geel, met carnaval. Ik vind het hartstikke mooi", zegt een andere man. "Je moet je fantasie erop loslaten. En sommige mensen kunnen dat niet."

Rosmalens Belang wil het kunstwerk Dinzulan weg uit Nuland.

Dit zijn de geluiden die Giel van den Akker, voorzitter van de Dorpsraad in Nuland, aanspreken. Want hij is blij met het werk. "Wij vinden dat dit werk bijdraagt aan de leefbaarheid van Nuland. Aandacht voor kunst en cultuur. Daar hebben we een bijdrage aan geleverd."

Reuring

De discussie? "Dat mag ook. De reuring die er nu is, is wat ons betreft prima." Moet het werk blijven? "Daar gaat de gemeente over. Maar wat ons betreft mag het natuurlijk blijven."

De maker van Dinzulan, kunstenaar Nick Ervinck, is op dit moment op reis. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.