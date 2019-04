Eerste bever gespot in Leenderbos [VIDEO]

Voor het eerst is een bever op een wildcamera gespot in het Leenderbos. Boswachters van het natuurgebied wisten al langer dat het diertje actief was in het natuurgebied, omdat er enkele weken geleden knaagsporen werden ontdekt langs de waterkant.

Een medewerker van Staatsbosbeheer zag het dier zelfs zwemmen. Bij een plek waar regelmatig wild het water oversteekt, werd een camera opgehangen. En nu zijn er dus videobeelden. Op het filmpje is te zien hoe de bever midden in de nacht aan een tak knaagt.

De bever is voor het eerst actief is in het Leenderbos. Het grootste knaagdier van Europa verblijft graag in en bij het water. Na Limburg komen in Brabant de meeste bevers voor. In de Biesbosch komen ze veel voor. Ook in natuurgebied Oeffeltse Raam in Boxmeer leven de knagers.