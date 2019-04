Viertal steelt smartphones na activeren alarm in telecomwinkel [VIDEO]

Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan een brutale diefstal in een telecomwinkel aan De Els in Waalwijk. Twee mannen en twee tienermeisjes gingen er razendsnel vandoor met drie dure smartphones.

De vier sloegen hun slag op 6 november vorig jaar. Een van de meisjes trok expres een iPad los in de winkel, waardoor het alarm afging. Een medewerker nam poolshoogte en draaide zich daarna om om alarm uit te zetten. Daarop grepen de anderen de drie telefoons, waarna ze alle vier de winkel uit renden.



Op de bewakingsbeelden zijn de daders goed te zien. De meisjes zijn vanwege hun jonge leeftijd onherkenbaar gemaakt. De mannelijke dieven zijn vermoedelijk rond de 18 jaar oud.









Blauwe Volkswagen Passat

Een medewerker rende nog achter de dieven aan. Op de parkeerplaats zag hij dat de dieven er in een blauwe Volkswagen Passat vandoor gingen. Vermoedelijk werd de auto bestuurd door een vijfde handlanger. De auto had witte, buitenlandse kentekenplaten waarop in zwart de combinatie 07WW7445 stond.



Wie meer weet over de diefstal of de daders herkent, kan contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0800-7000.