Emmy voor korte film van Job, Joris en Marieke: 'Hoe vet is dit!'

De korte film 'Kop op' van animatiestudio Job, Joris en Marieke heeft in Cannes een International Emmy Kids Award in de wacht gesleept. Dat is wereldwijd de meest prestigieuze prijs voor een kinderprogramma. Het trio won de Emmy in de categorie Animatie.

De Emmy is niet de eerste internationale waardering voor het trio. In 2015 waren Job Roggeveen uit Geldrop en Joris Oprins uit Tilburg samen met collega Marieke Blaauw genomineerd voor een Oscar. Dit voor hun korte animatiefilm A Single Life. Die film legde het uiteindelijk af tegen Disney's Feast.

“Kop op laat op absurde wijze zien wat we kunnen leren als we ons verplaatsen in een ander. We hopen dat deze Emmy helpt om deze boodschap te verspreiden", zeiden Job, Joris en Marieke in Cannes waar ze de Emmy dinsdagavond in ontvangst namen.

De film gaat over de belevenissen van het drietal Sef, Wesley en Marjolein. Onder een brug vinden de vrienden een verlaten wasmachine met magische krachten. Wanneer ze een kijkje in de wasmachine nemen, worden hun hoofden verwisseld. De hoofdpersonen moeten in de huid van iemand anders kruipen.

De stemmen in Kop op zijn ingesproken door Paulien Cornelisse, Nasrdin Dchar en Steye van Dam. "Hoe vet is dit", reageerde Nasrdin Dchar uit Steenbergen nadat bekend werd dat Kop op de Emmy had gewonnen.

De korte film werd uitgezonden door de VPRO op NPO Zapp.