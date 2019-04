35 tips over verdwijning Jelle Leemans

De politie heeft 35 tips binnengekregen over de verdwijning van Jelle Leemans uit België. De 27-jarige man vertrok op 21 november 2013 vanuit zijn huis in het Belgische Rumst naar Roosendaal, zeer waarschijnlijk voor een drugsdeal. Sindsdien is hij spoorloos. Tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak.

Uit de uitzending bleek onder meer dat DNA van een onbekende vrouw is gevonden op een broodje dat in zijn auto lag. Het broodje was half opgegeten en zat in een papieren zak.

De moeder van Leemans deed een emotioneel verhaal in het opsporingsprogramma. "Dat hij dood is, weet ik zeker. Maar ik wil zijn lichaam terug en daarvoor moeten ook de daders worden gepakt", vertelde ze.

Meer informatie

Ondanks het grote aantal tips ontvangt de politie nog steeds graag informatie over de zaak. Wie tips heeft over de verdwijning van Jelle Leemans, kan bellen met de politie: 0800 – 6070.