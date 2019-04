DNA van onbekende vrouw op broodje in auto van spoorloos verdwenen Jelle Leemans

Al ruim vijf jaar wordt Jelle Leemans uit België vermist. De 27-jarige man vertrok op 21 november 2013 vanuit zijn huis in het Belgische Rumst naar Roosendaal, zeer waarschijnlijk voor een drugsdeal. Sindsdien is hij spoorloos. De politie vreest dat Leemans is vermoord, mogelijk omdat bij de deal iets is misgegaan. In Opsporing Verzocht bleek dinsdagavond dat DNA van een onbekende vrouw is gevonden op een broodje dat in zijn auto lag.

Maandag werd bekend dat er een beloning van 15.000 euro is uitgeloofd voor de tip die leidt naar de oplossing van de verdwijning. De ouders van Jelle zijn radeloos van verdriet. "Mensen kunnen zeggen dat het nu al zo lang geleden is, maar je kunt het niet loslaten", vertelde zijn moeder in Opsporing Verzocht, dinsdagavond.

"Dat hij dood is, weet ik zeker. Maar ik wil zijn lichaam terug en daarvoor moeten ook de daders worden gepakt."

DNA op broodje

De politie maakte dinsdagavond bekend dat in de witte Audi A3 van Leemans een half opgegeten broodje in een papieren zak werd gevonden, met daarop DNA van een onbekende vrouw. "Het is niet het DNA van zijn vriendin of van iemand uit zijn directe omgeving", aldus een politiewoordvoerder.

Jelle Leemans was volgens zijn familie een zeer gedreven en positief persoon. Hij hield van mooie spullen. Jelle was net een tijdje zijn baan kwijt en volgens de politie had hij een manier gevonden om toch aan geld te komen, met drugs en wiet. Regelmatig vertrok hij naar Nederland om grote partijen drugs te kopen, aldus de politie. Hij reed alleen, via kleine weggetjes.

Gps uitgezet

Op die bewuste novemberdag is Leemans nog in Nispen geweest. Daar zette hij zijn gps uit. Rond tien uur was er nog een signaal onder de A58 bij Roosendaal. Later is de Audi gezien in Brasschaat, maar het is niet duidelijk of Leemans toen zelf de auto bestuurde.

De auto werd uiteindelijk in Merksem achtergelaten. Getuigen hebben een onbekende man bij de Audi in Merksem zien weglopen. Deze man droeg mogelijk een groen vest met capuchon en liep weg in de richting van het Waterzuiveringsstation verderop in de Campiniastraat. Daarna is hij linksaf gegaan en onder de brug door richting de Bredabaan gelopen.

Wie tips heeft over de verdwijning van Jelle Leemans, kan bellen met de politie: 0800 – 6070.