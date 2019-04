Meer dan zestienhonderd meldingen van gevaarlijke verkeerssituaties in Brabant

De kruising van de Gerard Bildersstraat met de Paul Gabriëlstraat in Deurne is tot nu toe de melding met de meeste stemmen van andere Brabanders. Volgens de melder is vooral het verkeer dat vanuit de Paul Gabriëlstraat komt gevaarlijk. "Er zijn meerdere keren per dag gevaarlijke situaties. Er zijn al meerder ongelukken gebeurd", schrijft de melder.

Het kruispunt in Deurne wordt gevolgd door de kruising van de Kerkweg en de Rapportstraat in Veldhoven. De melder noemt het kruispunt onduidelijk, terwijl het dicht bij een basisschool is. "In verband met de Albert Heijn is er veel vrachtverkeer. Ook is er veel autoverkeer op het kleine kruispuntje."

Bloembakken

Op nummer drie staat de Boekelseweg in Gemert. Volgens de melder is de weg nauwelijks verlicht en zijn er onlangs bloembakken op de weg neergezet die voor gevaarlijke situaties zorgen.

Meld gevaarlijke situaties

Is er bij jou in de buurt ook sprake van een gevaarlijke verkeerssituatie? Laat dit dan weten via het meldpunt. Ook kun je in de interactieve kaart met meldingen stemmen op een situatie die iemand anders al heeft gemeld.

We gaan langs bij de meest gemelde en meest opvallende punten en vragen experts hoe het veiliger kan. Daarnaast sturen we alle meldingen naar de betreffende gemeenten en de provincie. Het meldpunt blijft nog tot en met 23 april geopend.