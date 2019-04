Kledingdieven opgepakt langs snelweg A58 bij Etten-Leur

Twee agenten in burger kregen de verdachten, een 45-jarige man uit Amersfoort en een 38-jarige Algerijn, in de Domineestraat in Roosendaal in het vizier. Ze stapten vlug de auto in en reden snel weg. Bij tankstation de Schouwenaar werd het duo van de weg gehaald en gecontroleerd.

Drugs

Naast de voetbalshirts vond de politie in de kofferbak van de auto nog drie dure spijkerbroeken en drie andere kledingstukken die gestolen waren uit winkels in Roosendaal. In totaal hadden ze voor 1700 euro buit gemaakt. De bestuurder had ook nog 32 pakketjes met cocaïne en 43 pakketjes met vermoedelijk andere drugs bij zich.

De mannen zijn opgepakt en in de cel gezet. De bedrijfsleiders van de kledingwinkels aan de Nieuwe Markt en de Dokter Brabersstraat hebben aangifte gedaan.